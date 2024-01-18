Пятеро малышей попали в реанимацию в Актобе из-за кори

«Будет спад идти. Почему? Потому что более 6% детей — вакцинированные. У нас где-то 37% не вакцинированы. Почему? Потому что сейчас, вы сами знаете, погодные условия. Дети болеют острыми респираторными инфекциями, простудными заболеваниями. У нас сейчас очень много с временным медотводом», — сообщила замглавы управления здравоохранения Актюбинской области Бакытжан Тулкибаева.