Десять мест для крещенских купаний определили в Алматы

Вместе с тем, остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек под льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание.