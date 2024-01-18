Десять мест для крещенских купаний определили в Алматы

Алатауский район:
— Приход Крестовоздвиженского храма (ул. Высоковольтная, 37Б);
— Приход храма Христа Спасителя (пр. Райымбека, 493).
Алмалинский район:
— Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5).
Ауэзовский район:
— Богоявленский приход (ул. Садовникова, 196).
Жетысуский район:
— Приход Успенского храма поселка Первомайский (ул. Центральная, 86);
— Приход храма великомученицы Параскевы (ул. Жансугурова, 500В).
Медеуский район:
— Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Хамиди, 30);
— Приход Благовещенского храма г. Алматы (мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13);
— Собор в честь иконы Божией Матери Казанской (ул. Халиуллина, 45-А).
Турксибский район:
— Покровско-Всехсвятский приход (ул. Юных Пионеров, д. 85).
Во избежание чрезвычайных ситуаций на воде, ДЧС рекомендует:
— не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах, не отведенных для этой цели;
— не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
— рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду) не должно находиться более 3 человек;
— перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
— купайтесь в присутствии медиков и спасателей;
— после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, попейте теплый чай.
— Помните при длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения. Также при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности, — сказал на брифинге РСК начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов.
По его словам, на указанных участках для обеспечения безопасности людей, участвующих в омовении, будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС, департамента полиции, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения, Центра медицины катастроф, скорой помощи города.
Вместе с тем, остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек под льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание.