Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Десять мест для крещенских купаний определили в Алматы

В Алматы определены 10 мест, где с 18 на 19 января пройдут крещенские купания, передает корреспондент агентства Kazinform.
06-ap87362009754.jpg
Источник: AP 2023

Алатауский район:

— Приход Крестовоздвиженского храма (ул. Высоковольтная, 37Б);

— Приход храма Христа Спасителя (пр. Райымбека, 493).

Алмалинский район:

— Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5).

Ауэзовский район:

— Богоявленский приход (ул. Садовникова, 196).

Жетысуский район:

— Приход Успенского храма поселка Первомайский (ул. Центральная, 86);

— Приход храма великомученицы Параскевы (ул. Жансугурова, 500В).

Медеуский район:

— Иверско-Серафимовский женский монастырь (ул. Хамиди, 30);

— Приход Благовещенского храма г. Алматы (мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13);

— Собор в честь иконы Божией Матери Казанской (ул. Халиуллина, 45-А).

Турксибский район:

— Покровско-Всехсвятский приход (ул. Юных Пионеров, д. 85).

Во избежание чрезвычайных ситуаций на воде, ДЧС рекомендует:

— не устраивать самовольных и хаотичных омовений в местах, не отведенных для этой цели;

— не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

— рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду) не должно находиться более 3 человек;

— перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

— купайтесь в присутствии медиков и спасателей;

— после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, попейте теплый чай.

— Помните при длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения. Также при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности, — сказал на брифинге РСК начальник управления гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов.

По его словам, на указанных участках для обеспечения безопасности людей, участвующих в омовении, будет организовано круглосуточное дежурство сотрудников ДЧС, департамента полиции, Республиканского оперативно-спасательного отряда, Службы спасения, Центра медицины катастроф, скорой помощи города.

Вместе с тем, остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом, подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться, получить различные переломы и травмы. Течение рек под льдом очень сильное и может унести тело человека, потерявшего равновесие или сознание.

В соответствии с правилами безопасности, на водоемах не допускается купаться в местах, где установлены знаки «Купание запрещено»; выходить на тонкие и неокрепшие участки льда; собираться группами на отдельных участках льда. Нарушение или невыполнение настоящих правил, совершенное лицом при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность в соответствии со статьей 412 КоАП в размере 7 МРП (25 844 тенге).
религии