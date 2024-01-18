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Что не стоит есть при простуде, рассказали врачи

Врач-эндокринолог Оксана Михалева заявила, что организму при простуде тяжело есть свежие овощи и фрукты, сообщает Zakon.kz.
Что не стоит есть при простуде, рассказали врачи
Источник: freepik

По информации Газета.ru, врач отметила, что во время болезни все силы организма направлены на борьбу с вирусом, поэтому еда должна быть простой и легкой для переваривания. В связи с этим стоит отказаться от жирной и жареной пищи, газированной воды, снеков и фастфуда.

Михалева также порекомендовала тем, кому совсем не хочется есть при болезни, выпивать хотя бы морс из ягод или молоко с медом.

«Хороший вариант борьбы с обезвоживанием и поддержания уровня энергии для борьбы с инфекцией», — пояснила врач.

Кроме того, во время простуды не стоит употреблять сладости, выпечку и красное мясо, а лучше отдавать предпочтение супам на нежирном бульоне, печеным овощам, отварному куриному мясу и подсушенному хлебу.

«Чем более гомогенизирована и разварена пища, тем легче она будет усваиваться», — добавила Михалева.

здоровье