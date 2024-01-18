Что не стоит есть при простуде, рассказали врачи

По информации Газета.ru, врач отметила, что во время болезни все силы организма направлены на борьбу с вирусом, поэтому еда должна быть простой и легкой для переваривания. В связи с этим стоит отказаться от жирной и жареной пищи, газированной воды, снеков и фастфуда.