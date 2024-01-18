WSJ: китайские ученые выявили COVID-19 за две недели до передачи информации ВОЗ

По информации издания, 28 декабря 2019 года китайские ученые загрузили почти полную последовательность структуры SARS-CoV-2 в американскую базу данных. Пекин называл тогда вспышку заболевания в Ухане «неизвестной пневмонией». Китай поделился структурой вируса со Всемирной организацией здравоохранения только 11 января 2020 года.

При этом газета подчеркивает, что эта информация «не проливает свет на то, как возник COVID», но показывает, что мир до сих пор не имеет полной картины о происхождении пандемии. Две недели могли «сыграть решающую роль» в том, чтобы помочь международному медицинскому сообществу определить, как распространяется новый вирус и начать работу над возможной вакциной.