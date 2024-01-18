«Ищем драгоценности»: эксперты рассказали, как купить автомобиль в Красноярске в условиях роста цен

С покупкой автомобилей в Красноярске проблем нет. Новинки рынка привозят по параллельному импорту из разных стран, а также из Китая. Налаживается и собственное производство. Однако стоимость самой недорогой новой машины начинается от миллиона рублей. А что, если таких денег нет? «МК в Красноярске» решил выяснить, как подобрать недорогую подержанную машину и не ошибиться.
В Красноярском крае, судя по данным профильного сервиса, сейчас продают более 3000 подержанных автомобилей. Если изучить объявления, серьезно подорожали даже авто со значительным пробегом и очень давним годом выпуска. Так, Toyota Chaser конца 90-х годов стоит от 300 до 600 тысяч рублей. Аналогичные цены и на Toyota Mark II, а Honda Integra того же времени производства будет стоить от 250 до 450 тысяч. Про пробег и состояние автомобилей из этих объявлений можно и не упоминать.
«Купил 15 лет назад (Toyota) FunCargo. Продал недавно. А сейчас она стоит столько же, за сколько брал. Машина не молодеет, а по цене как будто и не было этих 15 лет», — поделился красноярец, пожелавший не представляться.
«Сейчас автомобили сильно подорожали, как и запчасти на них. Покупать новые авто, которые часто ломаются, нет смысла — детали придется долго ждать, ремонт влетит в “копеечку”. Лучше покупать старых “японцев”, — посоветовал слесарь одного из автосервисов Красноярска Андрей. Того же мнения придерживаются и многие таксисты.
Эксперты советуют подбирать транспорт под свои потребности и не спешить с выбором:
«Подбор оптимального варианта можно сравнить с просеиванием руды в поисках драгоценностей. Начать стоит с определением того, для каких целей нужен автомобиль — коротких поездок по городу, путешествий большой семьей или выездов на рыбалку», — рассказал «МК в Красноярске» директор по продукту Авто.ру Вячеслав Никонов.
Принимая финальное решение, будущему владельцу машины стоит изучить информацию в объявлении и проверить на достоверность. Многие сервисы предоставляют отчеты по авто. Он покажет случались ли в прошлом ДТП, юридические или финансовые ограничения и другие знаковые события. Так шансы обезопасить себя и не прогадать по цене максимальны.
Ранее в Красноярске на продажу выставили автомобиль Aurus Senat, аналогичный тем, что состоят в кортеже президента страны. Оказалось, его владелец — покинувший позднее Россию бизнесмен Роман Гольдман.