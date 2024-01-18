«Ищем драгоценности»: эксперты рассказали, как купить автомобиль в Красноярске в условиях роста цен

В Красноярском крае, судя по данным профильного сервиса, сейчас продают более 3000 подержанных автомобилей. Если изучить объявления, серьезно подорожали даже авто со значительным пробегом и очень давним годом выпуска. Так, Toyota Chaser конца 90-х годов стоит от 300 до 600 тысяч рублей. Аналогичные цены и на Toyota Mark II, а Honda Integra того же времени производства будет стоить от 250 до 450 тысяч. Про пробег и состояние автомобилей из этих объявлений можно и не упоминать.