Эпидобстановку по коронавирусу в Приморье озвучили специалисты

На второй неделе 2024 года на территории Приморского края зарегистрировано 178 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-служе краевого управления Роспотребнадзора.
В сравнении с первой неделей 2024 года, когда число случаев заболевания достигло цифры в 261, показатели уменьшились. При этом, ситуация по-прежнему находится на контроле ведомства. Актуальными остаются меры соблюдения профилактики, использование масок в местах скопления людей, проведение профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях и на транспорте, сокращение тесных контактов, ведение здорового образа жизни, контроль состояния здоровья и так далее.
В группах риска находятся лица, имеющие хронические заболевания, и люди старше 65 лет.