Эпидобстановку по коронавирусу в Приморье озвучили специалисты

В сравнении с первой неделей 2024 года, когда число случаев заболевания достигло цифры в 261, показатели уменьшились. При этом, ситуация по-прежнему находится на контроле ведомства. Актуальными остаются меры соблюдения профилактики, использование масок в местах скопления людей, проведение профилактической дезинфекции поверхностей в помещениях и на транспорте, сокращение тесных контактов, ведение здорового образа жизни, контроль состояния здоровья и так далее.