Миллиард рублей может стоить подъем затонувших судов в Приморье в 2024 году

В этом году стоимость подъема затонувших судов в Приморском крае может превысить миллиард рублей. Такую сумму назвали специалисты екатеринбургской группы компаний HYDRO, которые провели водолазное обследование восьми судов, затонувших в акваториях края, по заказу краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.
Как сообщает VL.ru со ссылкой на пресс-службу компании, суда должны быть подняты на поверхность за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Эксперты, проводившие обследование, разработали проектную документацию и рассчитали сметы на подъем каждого из объектов.
Специалисты также учитывают сложные гидрометеоусловия в регионе, такие как сильные ветра и морское волнение, которые могут затруднить проведение работ. Все эти факторы в совокупности могут привести к тому, что общая стоимость контракта по всем восьми затонувшим объектам превысит миллиард рублей.