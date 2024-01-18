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Миллиард рублей может стоить подъем затонувших судов в Приморье в 2024 году

Всего предполагается поднять восемь судов, в том числе буксир из Золотого Рога.

В этом году стоимость подъема затонувших судов в Приморском крае может превысить миллиард рублей. Такую сумму назвали специалисты екатеринбургской группы компаний HYDRO, которые провели водолазное обследование восьми судов, затонувших в акваториях края, по заказу краевого министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как сообщает VL.ru со ссылкой на пресс-службу компании, суда должны быть подняты на поверхность за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Эксперты, проводившие обследование, разработали проектную документацию и рассчитали сметы на подъем каждого из объектов.

Особенно сложными для подъема являются морской буксир в Золотом Роге и плавдок в Диомиде. Минимальная стоимость подъема каждого из этих объектов составит не менее 430 миллионов рублей. Было обнаружено, что корпуса этих судов серьезно повреждены ржавчиной, имеются сквозные разрывы и пробоины, что делает невозможным использование простых и наименее затратных технологий подъема. В качестве оптимального способа подъема этих судов специалисты предлагают использовать дорогостоящие плавучие краны грузоподъемностью свыше 500 тонн.

Специалисты также учитывают сложные гидрометеоусловия в регионе, такие как сильные ветра и морское волнение, которые могут затруднить проведение работ. Все эти факторы в совокупности могут привести к тому, что общая стоимость контракта по всем восьми затонувшим объектам превысит миллиард рублей.

бюджет