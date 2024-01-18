Красноярские приставы начали ставить блокираторы колес на автомобили должников

Теперь их транспорт могут заблокировать во время подворовых рейдов.
Так, на одной из парковок левобережья приставы нашли автомобиль Kia, 57-летний владелец которого задолжал по штрафам, кредитам и налогам более 850 тысяч рублей. Чтобы он не смог воспользоваться арестованной машиной, сотрудники заблокировали ее колеса. Если в ближайшее время мужчина не оплатит задолженности, авто направят на оценку и реализацию.
«Однако заблокировать колеса должникам судебные приставы могут не только во дворах. На дорогах Красноярска систематически проводятся совместные рейды сотрудников ФССП и ГИБДД. Если работник правоохранительного органа обнаружит, что владелец машины является злостным должником, он может отправиться оплачивать задолженность пешком, а автотранспортное средство эвакуируют на спецстоянку», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что сейчас у судебных приставов Красноярска есть почти 30 блокирующих устройств, скоро их станет больше.