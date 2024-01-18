Красноярские приставы начали ставить блокираторы колес на автомобили должников

Так, на одной из парковок левобережья приставы нашли автомобиль Kia, 57-летний владелец которого задолжал по штрафам, кредитам и налогам более 850 тысяч рублей. Чтобы он не смог воспользоваться арестованной машиной, сотрудники заблокировали ее колеса. Если в ближайшее время мужчина не оплатит задолженности, авто направят на оценку и реализацию.