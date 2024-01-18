Стяг с именем хоккеиста из Ангарска подняли под своды ледовой арены в Омске

Александр Попов является абсолютным рекордсменом по количеству матчей за омский «Авангард». Ангарчанин подписал контракт с клубом в 1998 году, и провел в его составе 18 сезонов, покинув команду только в 2016-м. За омских «ястребов» Попов провел 900 игр, в которых забросил 139 шайб и выполнил 283 результативных передачи.