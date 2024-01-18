Хабаровский «Амур» уступил одному из лидеров Западной конференции КХЛ

— Рады вернуться домой. Родные стены нам помогают. Отличная поддержка трибун, отличная энергетика. Ребята — молодцы, сыграли по заданию. Да, есть ошибки, обязательно их разберем. Будем работать по-нарастающей. Сегодня произошла интересная ситуация — по ходу матча сняли очки у «Сибири», и у «Амура» появилась дополнительная мотивация. Особенно во втором периоде — они здорово играли, получив такую мотивацию. У них появились реальные шансы попасть в «восьмерку» и они до сих пор сохраняются. Это очень сильная команда. Они здорово играли во втором периоде, но мы выстояли. Дальше добавили, забили хорошие годы, самоотверженно сыграли в обороне, продолжали ловить шайбу на себя, не смотрели на счет, продолжали работать на команду. Хочу поздравить всю команду с победой. Работаем дальше. Слава богу, у нас возвращаются ребята после болезней и травм. Это хороший знак, это нас усилит. Есть над чем работать — работаем дальше.