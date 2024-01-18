Хабаровский «Амур» уступил одному из лидеров Западной конференции КХЛ

В матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ питерский СКА дома победил «Амур»— 6:2.В составе «тигров» отличились Владислав Барулин и Ефим Гуркин, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу СКА.
После игры в Череповце тренерский штаб СКА внес серию изменений в состав, при этом перестановки коснулись только атакующих троек — все защитные пары и вратарская бригада остались прежними. Главной новостью стало возвращение в строй Марата Хайруллина, который сыграл во втором звене с Василием Глотовым и Степаном Старковым.
Вдохновленные возвращением в Ледовый армейцы довольно быстро добились успеха — Арсений Грицюк финтами запутал защитников, а сам вместо броска отдал пас Александру Никишину. Капитан открыл счет броском под перекладину.
Ровно две минуты спустя отличился переведенный в первое звено Дедунов. Воспитанник «Амура» подкараулил отскок после броска Сергея Толчинского и забил второй гол. После этого хабаровчане заменили Игоря Бобкова на Дмитрия Лозебникова.
До перерыва петербуржцы имели несколько шансов на третий гол, создали много моментов в большинстве, но Лозебников устоял.
В самом начале второго периода «тигры» вернули было интригу — Владислав Барулин выскочил на пятак и забил в дальний угол. После этого «Амур» заиграл гораздо активнее, создал еще несколько моментов. В этой ситуации важнейший для СКА гол забил Степан Старков — нападающий первым успел на подбор после броска Никиты Камалова и отправил шайбу в ворота.
А самым ярким моментом второго периода стало армейское меньшинство. Хоккеисты СКА провели его максимально активно и создали как минимум три острейших момента. Правда реализовать получилось только один — Артем Земченок перехватил шайбу в чужой зоне и отправил ее в ворота.
В третьем периоде веселый хоккей продолжился. Хабаровчане снова быстро забили гол — отличился Ефим Гуркин, но армейцы сдержали эмоциональный порыв «тигров» и ответили еще двумя шайбами — Марат Хайруллин подправил мощный бросок Василия Глотова, а точку в игре поставил Сергей Сапего.
В итоге — 6:2.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг:
— Рады вернуться домой. Родные стены нам помогают. Отличная поддержка трибун, отличная энергетика. Ребята — молодцы, сыграли по заданию. Да, есть ошибки, обязательно их разберем. Будем работать по-нарастающей. Сегодня произошла интересная ситуация — по ходу матча сняли очки у «Сибири», и у «Амура» появилась дополнительная мотивация. Особенно во втором периоде — они здорово играли, получив такую мотивацию. У них появились реальные шансы попасть в «восьмерку» и они до сих пор сохраняются. Это очень сильная команда. Они здорово играли во втором периоде, но мы выстояли. Дальше добавили, забили хорошие годы, самоотверженно сыграли в обороне, продолжали ловить шайбу на себя, не смотрели на счет, продолжали работать на команду. Хочу поздравить всю команду с победой. Работаем дальше. Слава богу, у нас возвращаются ребята после болезней и травм. Это хороший знак, это нас усилит. Есть над чем работать — работаем дальше.
Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов:
— Конечно, с 0:2 против СКА начинать — вещь неприемлемая. Есть претензии к команде по выполнению игрового задания, игровой дисциплине. Особенно к нападающим — их сегодня, к сожалению, не было ни в атаке, ни в обороне. А так счет по игре — СКА показал, как надо готовиться и выглядеть на матче. Абсолютно никаких вопросов — команда СКА играла лучше нас, она и победила.
— Почему после второй шайбы решили заменить вратаря?
— Два броска — два гола. Надо было встряхнуть команду, и Игорь немножко ритм не поймал. Решили дальше не травмировать, претензии больше не к нему, а к полевым игрокам.
— Наверняка же в сегодняшней игре были и положительные моменты — расскажите о них.
— Во втором периоде игра была более-менее равная. Хотел бы оценить игру нашей относительно молодежной тройки — они больше играли в атаке и более ответственно действовали в обороне. У них игра смотрелась более целостно, остальные три звена выделить не могу. К сожалению, это все положительные моменты. Надо критиковать, если так оно и есть — смотреть правде в глаза, быть мужиком, отвечать за свои действия на площадке. Это и нас касается, тренерского штаба — надо быть смелыми в этом плане. Плохо подготовились — берем на себя. Но вместе с командой. Мы вместе должны выигрывать — и проигрывать тоже.