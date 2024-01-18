Музей «На свалке» в Иркутске изменил свое название по требованию чиновников. Еще с прошлого года место приобрело официальное название — военно-исторический музей Александра Расторгуева. Об этом сообщает ИА «Байкал 24».
— Предприниматель из Сибири Александр Расторгуев возглавлял полигон ТКО 14 лет. Тогда ему пришла в голову мысль открыть музей из вещей, найденных на свалке. Три года назад мужчина уволился и с тех пор руководил музеем, — говорят в издании.
Однако свалка ТКО поблизости от музея переполнена, и полигон скоро будет закрыт. Музей располагается в пяти километрах от областной столицы по Александровскому тракту. Там можно посетить выставки, где есть старые вещи, оружие, экспонаты времен Великой Отечественной войны.