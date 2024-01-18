Первые успехи. Чем отличились умники из Кузбасса

Учёные Кемеровской области нередко отличаются на всероссийском и даже мировом уровнях. kuzbass.aif.ru начинает рассказывать читателям о достижениях кузбасской науки. В сегодняшнем обзоре — последние успехи молодых исследователей и стартапов.
Гранты на развитие медицины.
В конце декабря прошлого года Фонд содействия инновациям подвёл итоги федерального грантового конкурса «Умник». По информации пресс-службы администрации регионального правительства, среди победителей — два представителя Кемеровского государственного университета и представитель Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России. Они занимаются разработками в области медицинских технологий.
К примеру, экспертное жюри отметило проект шестикурсника лечебного факультета КемГМУ Алексея Сахарчука. Исследование посвящено разработке программного комплекса для обработки результатов электронной аускультации (метод медицинской диагностики, который заключается в выслушивании звуков, образующихся в процессе функционирования внутренних органов. — Ред.).
«Актуальность работы заключается в создании программного комплекса, использующего искусственный интеллект, интернет-технологии и облачные сервисы при работе с цифровыми стетоскопами. Это позволит повысить эффективность и точность диагностики, в том числе в оказании помощи с применением телемедицинских технологий», — отметила научный руководитель молодого исследователя, завкафедрой медицинской, биологической физики и высшей математики КемГМУ, кандидат химических наук доцент Елена Просвиркина.
Победители конкурса получат по 500 тыс. руб. Эти деньги пойдут на проведение научно-исследовательских работ, испытаний, лабораторных исследований и других задач, необходимых для развития проекта. По истечении года учёные должны представить результаты, а также бизнес-план или подать заявку на участие в программе «Студенческий стартап» — ещё один конкурс Фонда содействия инновациям для молодёжных проектов.
«Мы гордимся нашей молодёжью — талантливой, неравнодушной, стремящейся принести реальную пользу обществу. В Кузбассе созданы все условия, чтобы молодые учёные могли реализовать свои таланты изыскателей, не выезжая в столичные НИИ. Радует, что ребята занимаются направлениями, важными для медицины региона и всей страны, их идеи позволят нашей системе здравоохранения не зависеть от иностранных технологий и внедрять самые передовые разработки», — считает губернатор Сергей Цивилев.
На пути к «Сколково».
Также в декабре в Кузбасском технопарке завершился пятый сезон акселератора «Генезис». В нём участвовали 20 разработок в сферах ИT, биотехнологий и медицины, приборостроения и машиностроения, разведки и переработки полезных ископаемых, а также креативных индустрий. По информации пресс-службы АПК, авторы двух лучших проектов получили сертификаты на ускоренную экспертизу в «Сколково», все участники — целевые гранты по 400 тыс. руб.
Так, статус резидента «Сколково» могут получить команды IGplus и BotAbormot. Первая занимается системами записи и анализа звука, которые применяют в системах безопасности, мониторинге оборудования, контроле работы сотрудников магазинов, ресторанов, офисов. Вторая — сервис для автоматических ответов на отзывы на маркетплейсах (самообучающийся бот, работающий на оригинальном алгоритме искусственного интеллекта).
Отметим, статус резидента «Сколково» даёт возможность в течение десяти лет пользоваться налоговыми льготами, грантами и другими федеральными мерами поддержки.