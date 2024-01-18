Первые успехи. Чем отличились умники из Кузбасса

Также в декабре в Кузбасском технопарке завершился пятый сезон акселератора «Генезис». В нём участвовали 20 разработок в сферах ИT, биотехнологий и медицины, приборостроения и машиностроения, разведки и переработки полезных ископаемых, а также креативных индустрий. По информации пресс-службы АПК, авторы двух лучших проектов получили сертификаты на ускоренную экспертизу в «Сколково», все участники — целевые гранты по 400 тыс. руб.