Росстат отчитался о подешевевших яйцах: в Приморье они подорожали

Рекомендуем также почитать про цены на огурцы в регионах Дальнего Востока. Первое место в рейтинге занимает Чукотка — там цена за килограмм зимой превышает 800 рублей. А в Приморском крае огурцы значительно дороже, чем в соседнем Хабаровском. Дешевле всего огурцы в ЕАО.