Росстат отчитался о подешевевших яйцах: в Приморье они подорожали

«Потребительские цены на яйца в России с 10 по 15 января 2024 года снизились на 0,2%, сообщил Росстат. Снижение произошло впервые с конца июня 2023 года», — цитирует «Интерфакс» сообщение Росстата.
Редакция «ФедералПресс» проверила цены на куриное яйцо в супермаркетах Владивостока — оказалось, что ценники там тоже переписали — но не в пользу покупателей.
Например, десяток отборных яиц «ЖелтоЯдрышко» в декабре продавали за 166,99 рублей, 18 января они стоят 169 рублей. Десяток яиц «Белоречье» категории С0 в декабре стоил 149,99 рублей, а сегодня продается за 159,99 рублей. Цены из магазинов «Пятерочка».
В магазинах «Раз Два» сети «Самбери» десяток яиц С0 от «Белоречье» стоит 191 рубль (цена не изменилась с декабря), а С1 этой же фирмы — 176 рублей.
Рекомендуем также почитать про цены на огурцы в регионах Дальнего Востока. Первое место в рейтинге занимает Чукотка — там цена за килограмм зимой превышает 800 рублей. А в Приморском крае огурцы значительно дороже, чем в соседнем Хабаровском. Дешевле всего огурцы в ЕАО.