По полмиллиона — умникам. На что молодые учёные Кузбасса тратят деньги?

В последние годы в Кузбассе регулярно появляются новости о поддержке молодых учёных. Суммы исчисляются сотнями тысяч рублей и могут доходить до миллиона. В конце 2023 г. трое молодых учёных из КемГУ стали победителями федеральной программы «Умник» и получили по полмиллиона рублей на исследования в области медицинских технологий.
Подсказала жизнь.
Одна из «умников» — Ксения Дудка, ассистент кафедры мехатроники и автоматизации технологических систем, аспирант института инженерных технологий. Она получила грант на разработку роботизированного аппарата для механотерапии голеностопного сустава. «Направление для проекта выбрало нас само: обнаружили недостатки в применяемом оборудовании для реабилитации пациентов и сразу появились идеи для улучшения», — говорит Ксения. По её словам, разработка в будущем поможет больным, которые проходят реабилитацию: «Изобретение будет полезно людям, которые временно утратили возможность самостоятельно обеспечивать механическую активность голени».
На что именно пойдут полмиллиона? «Умница» демонстрирует разработку и объясняет, что ещё нужно купить электронные компоненты, приводы, изготовить недостающие детали. Также в эту сумму входит оплата труда работников, которые выполнят проектирование изделия, прочностной расчёт, программирование контроллера, изготовят детали, создадут электронную схему.
Согласно условиям, грант выдаётся на год. По истечении срока получатели должны представить результаты, а также бизнес-план либо подать заявку на участие в программе «Студенческий стартап» — ещё одном конкурсе Фонда содействия инновациям для молодёжных проектов. На вопрос, что ждёт её проект через год, Ксения Дудка отвечает: «Когда речь идёт о медицинском оборудовании, то с момента зарождения идеи до внедрения в пользование проходит очень много времени, которое необходимо для точной, корректной и, главное, безопасной работы. Проект интересный и точно будет развиваться с добавлением новых функций либо улучшением уже существующих. Разрабатываемое сейчас оборудование предназначено только для голеностопного сустава, но в механотерапии нуждаются и другие части тела».
Биолимонад.
Лариса Рябоконева — победительница программы 2022 года. Тогда она, будучи студенткой магистратуры КемГУ, получила грант на разработку ферментированного биолимонада. Напиток относится к функциональным продуктам (таким, как энергетические батончики или обогащённые витаминами каши) и может применяться в профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, которые развиваются из-за недостатка или переизбытка пищевых веществ (сердечно-сосудистые, ожирение, болезни желудочно-кишечного тракта и др.). В данном случае у модной приставки «био» есть научное объяснение (а не просто маркетинговый ход).
«Моя разработка полностью на натуральном сырье, со сниженным содержанием сахаров, с углекислотой, имеющей “естественное происхождение”, то есть образовавшейся в процессе брожения», — объясняет Лариса. На вопрос, пил ли уже кто-то изобретённый ею лимонад, собеседница ответила: «Я сама в ходе разработки дегустирую то, что получается, чтобы скорректировать вкус и аромат».
Сейчас Лариса Рябоконева продолжает обучение в аспирантуре, работает ассистентом кафедры «Технологии продуктов питания из растительного сырья» КемГУ. Её разработка ферментированных биолимонадов находится на стадии получения лабораторного образца. В планах оформить патент и продать его на предприятие пищевой промышленности. К продукту уже проявили интерес компании из Алтайского края и Московской области.
На вопрос, чем ей помогло участие в грантовой программе, Лариса отвечает: «Умник» — это прежде всего про развитие инновационных и предпринимательских навыков. Работа над проектом и прохождение акселерационной программы позволили мне расширить навыки в области экономики и бизнеса.
Советую участвовать в этой программе: полезно и для поддержки и продвижения проекта, и для получения опыта и развития новых компетенций. По моему мнению, это отличная платформа для старта в науку и поддержки молодых учёных на нелёгком научном поприще".