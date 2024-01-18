По полмиллиона — умникам. На что молодые учёные Кузбасса тратят деньги?

Согласно условиям, грант выдаётся на год. По истечении срока получатели должны представить результаты, а также бизнес-план либо подать заявку на участие в программе «Студенческий стартап» — ещё одном конкурсе Фонда содействия инновациям для молодёжных проектов. На вопрос, что ждёт её проект через год, Ксения Дудка отвечает: «Когда речь идёт о медицинском оборудовании, то с момента зарождения идеи до внедрения в пользование проходит очень много времени, которое необходимо для точной, корректной и, главное, безопасной работы. Проект интересный и точно будет развиваться с добавлением новых функций либо улучшением уже существующих. Разрабатываемое сейчас оборудование предназначено только для голеностопного сустава, но в механотерапии нуждаются и другие части тела».