Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг

«Под влиянием обширного антициклона по-прежнему на большей части РК ожидается погода без осадков, лишь в западных, северо-западных, северных районах страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед, усиление ветра», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −21−23, днем −11−13.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью −11−13, днем −2−4.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −3−5, днем +7+9.
В Акмолинской области днем −11−16, ночью −20−25 (на юге, востоке −28, севере −16).
В Алматинской области днем 0,-5, ночью −8−13.
В области Жетысу днем −4−9, ночью −9−14.
В Туркестанской области днем +1+6 (на севере −3), ночью −2−7 (на севере −13).
В Западно-Казахстанской области днем −9−14 (на западе −6), ночью −13−18.
В Атырауской области днем −2−7, ночью −5−10 (на востоке −13).
В Мангистауской области днем +1+6 (на северо-востоке −2), ночью −1−6 (на северо-востоке −10).
В Актюбинской области днем −7−12, ночью −9−14 (на востоке −17).
В Костанайской области днем −10−15, ночью −17−22 (на востоке −25).
В Северо-Казахстанской области днем −10−15, ночью −18−23 (на юге, западе −15).
В Павлодарской области днем −17−22 (на юге −14), ночью −25−30 (на западе −22).
В Карагандинской области днем −10−15 (на востоке −18), ночью −17−22 (на востоке −28).
В области Улытау днем −9−14 (на юге −6), ночью −18−23 (на юге −15).
В Восточно-Казахстанской области днем −18−23 (на юге −13), ночью −27−32 (на севере −37, на юге −22).
В области Абай днем −15−20 (на юге −10), ночью −23−28 (на востоке −33, юге −18).
В Кызылординской области днем −2−7 (на севере −10, юге +1), ночью −13−18 (на юге −10).
В Жамбылской области днем −1+4, ночью −9−14.
«В ближайшие сутки на большинстве рек востока будут наблюдаться колебания водности и усиление ледовых явлений», — предупредили синоптики.