Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг

«Под влиянием обширного антициклона по-прежнему на большей части РК ожидается погода без осадков, лишь в западных, северо-западных, северных районах страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед, усиление ветра», — говорится в сообщении.