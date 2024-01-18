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Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг

Астана. 18 января. КазТАГ — Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг, сообщает РГП «Казгидромет».
Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 46% 764 мм рт. ст.
Погода без осадков ожидается на большей части Казахстана в четверг
Источник: pixabay

«Под влиянием обширного антициклона по-прежнему на большей части РК ожидается погода без осадков, лишь в западных, северо-западных, северных районах страны с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, туман, гололед, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха ночью −21−23, днем −11−13.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью −11−13, днем −2−4.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −3−5, днем +7+9.

В Акмолинской области днем −11−16, ночью −20−25 (на юге, востоке −28, севере −16).

В Алматинской области днем 0,-5, ночью −8−13.

В области Жетысу днем −4−9, ночью −9−14.

В Туркестанской области днем +1+6 (на севере −3), ночью −2−7 (на севере −13).

В Западно-Казахстанской области днем −9−14 (на западе −6), ночью −13−18.

В Атырауской области днем −2−7, ночью −5−10 (на востоке −13).

В Мангистауской области днем +1+6 (на северо-востоке −2), ночью −1−6 (на северо-востоке −10).

В Актюбинской области днем −7−12, ночью −9−14 (на востоке −17).

В Костанайской области днем −10−15, ночью −17−22 (на востоке −25).

В Северо-Казахстанской области днем −10−15, ночью −18−23 (на юге, западе −15).

В Павлодарской области днем −17−22 (на юге −14), ночью −25−30 (на западе −22).

В Карагандинской области днем −10−15 (на востоке −18), ночью −17−22 (на востоке −28).

В области Улытау днем −9−14 (на юге −6), ночью −18−23 (на юге −15).

В Восточно-Казахстанской области днем −18−23 (на юге −13), ночью −27−32 (на севере −37, на юге −22).

В области Абай днем −15−20 (на юге −10), ночью −23−28 (на востоке −33, юге −18).

В Кызылординской области днем −2−7 (на севере −10, юге +1), ночью −13−18 (на юге −10).

В Жамбылской области днем −1+4, ночью −9−14.

«В ближайшие сутки на большинстве рек востока будут наблюдаться колебания водности и усиление ледовых явлений», — предупредили синоптики.