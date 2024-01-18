В Кемерове протянут линию освещения 3 км на Кузнецком проспекте

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщает, что дорожники проведут освещение на Кузнецком проспекте от ул. 2-й Камышинской до Центральной. Работы планируют закончить в этом году.
«Исторически освещение на этом участке Кузнецкого проспекта отсутствовало, а движение очень интенсивное. По Кузнецкому едут на работу и с работы жители посёлка Комиссарово и Ягуновского. Вдоль проспекта располагается большое количество предприятий, где работают сотни кемеровчан», — пишет мэр.
Там расположены 7 пешеходных переходов, из которых 6 нерегулируемых. Специалисты протянут линию освещения более 3 км и установят 126 стальных опор, на которых смонтируют современные светодиодные светильники. После всех работ улица станет безопаснее для пешеходов и водителей.
Сейчас власти готовятся объявить аукцион на поиск подрядчика. Начальная максимальная цена контракта составит 56 млн рублей.