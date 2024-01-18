В Кемерове протянут линию освещения 3 км на Кузнецком проспекте

Там расположены 7 пешеходных переходов, из которых 6 нерегулируемых. Специалисты протянут линию освещения более 3 км и установят 126 стальных опор, на которых смонтируют современные светодиодные светильники. После всех работ улица станет безопаснее для пешеходов и водителей.