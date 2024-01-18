Ледовый покров еще не окреп на юге Байкала

Ледовый покров практически полностью установился на Байкале. Толщина льда на озере колеблется от 14 до 30 см. Об этом сообщил начальник отдела гидропрогнозов Иркутского гидрометцентра Дмитрий Ломинога. При этом на юге Байкала ледовый покров еще окончательно не окреп, а на севере толщина льда наблюдается ниже нормы, пишет ИА IrkutskMedia.

Обычно нарастание толщины льда на Байкале проходит до середины марта-начала апреля, максимум до 110 см. Вместе с тем этой зимой уже второй год подряд юг озера замерзает раньше севера.

«В 2024 году юг замерз на несколько дней раньше нормы, а средняя часть и северная — на несколько дней позже», — рассказал Дмитрий Ломинога.

Он также подчеркнул, что юг Байкала замерз еще в декабре, но из-за потепления лед местами вскрылся. По словам спикера, для озера характерны сильные ветра, поэтому ледовый покров может держаться пару дней и вскрываться. Это обычное явление.

Между тем окончательная дата ледостава на Байкале пока не определена. Сейчас толщина льда на озере составляет 14−30 см. Для средней части это является нормой, но вот для северной на 14−16 см ниже нормы. На юге озера измерения толщины льда пока не проводятся, поскольку ледяной покров там еще не окреп, передает ТАСС.