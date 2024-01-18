Сухие деревья обрезают в центре Хабаровска, сообщает пресс-служба администрации города.
Так накануне специалисты убрали около десятка насаждений в районе Амурского бульвара. Всего здесь планируется убрать 120 деревьев, в первую очередь, тополей. Еще с 60 срежут старые ветки.
Работы ведутся и на других объектах, следующая на очереди улица Краснореченская. Эти работы ведутся с ноября по апрель.
В работах задействованы люди и техника: автовышки, грузовые автомобили. Отмечается, что к работам на высоте допущены только обученные специалисты, у которых есть специальный допуск.
Корчевание пней в краевой столице будут проводить весной, когда оттает почва. В это же время будет производиться высадка саженцев.