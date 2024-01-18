В Крещенскую ночь мороз в Челябинской области резко усилится, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам синоптиков, это связано с антициклоном, который будет отходить на восток, и днем в пятницу температура будет уверенно повышаться.
Так, днем 18 января прогнозируется минус 8−13, облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, южный, его скорость 5−10 м/с.
Ночью 19 января ожидается резкое понижение температуры воздуха: предварительно сообщается, что будет минус 21−26, в горах — 18−23, на юге и вовсе до минус 29 градусов. Днем в пятницу уже минус 10−15, на крайнем западе — до 5 градусов.
В Челябинске сегодня минус 10−12, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный 5−10 м/с. Ночью 19 января ожидается минус 24−26, днем в пятницу — 12−14 градусов.
В 7.30 утра в центре города минус 14, влажность воздуха 76%, ветер южный 4 м/с, атмосферное давление чуть выше нормы — 745 мм ртутного столба.