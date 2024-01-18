В Крещенскую ночь мороз в Челябинской области резко усилится

Ночью 19 января ожидается резкое понижение температуры воздуха: предварительно сообщается, что будет минус 21−26, в горах — 18−23, на юге и вовсе до минус 29 градусов. Днем в пятницу уже минус 10−15, на крайнем западе — до 5 градусов.