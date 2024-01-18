Свыше 62 тысяч человек посетят водоемы Иркутска в Крещение

В Крещение на водоемах Иркутска ожидается свыше 62 тысяч посетителей. Об этом сообщил начальник отдела государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что единственным местом в столице региона, где можно будет окунуться в прорубь, станет залив Якоби. На иордани будут раздавать горячий чай, предусмотрена работа туалетов, будут установлены палатки для обогрева и переодевания, мусорные контейнеры, подготовят автопарковки. Также предусмотрены медицинское сопровождение и охрана общественного порядка.