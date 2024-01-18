Свыше 62 тысяч человек посетят водоемы Иркутска в Крещение

Отмечается, что единственным местом в столице региона, где можно будет окунуться в прорубь, станет залив Якоби. На иордани будут раздавать горячий чай, предусмотрена работа туалетов, будут установлены палатки для обогрева и переодевания, мусорные контейнеры, подготовят автопарковки. Также предусмотрены медицинское сопровождение и охрана общественного порядка.