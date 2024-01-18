В Крещенскую ночь в Красноярске будет мороз

По прогнозам синоптиков, до конца этой рабочей недели в Красноярске сохранится умеренно морозная погода, а на выходных придет потепление.
Днем в четверг в городе ожидается −11, −13 °C, переменная облачность и юго-западный ветер 4−9 м/с.
В ночь на праздник Крещение Господне, с 18 на 19 января, уличные термометры покажут −24, −26 °C, а днем в пятницу −17 °C. Ветер будет слабым, осадков не предвидится.
А на выходных в Красноярске дневная температура воздуха повысится до −13 °C, по ночам предварительно ожидается от −21 до −23 °C.
Добавим, атмосферное давление останется высоким — от 763 до 765 миллиметров ртутного столба.