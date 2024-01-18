Жители Хабаровска могут улететь во Владивосток за 1800 рублей

С 1 января 2024 года авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу субсидированных билетов из Хабаровска во Владивосток. Стоимость билета — всего 1800 рублей, для детей от двух до 12 лет — 1350 рублей.
Воспользоваться предложением могут льготные категории граждан. Это молодежь до 23 лет, инвалиды первой группы любого возраста, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие и многодетные семьи.
Кроме того, улететь недорого из Хабаровска можно и в Магадан. Здесь стоимость билета составляет четыре тысячи рублей, для детей цена ниже на тысячу рублей.
Билеты из Магадана во Владивосток через Хабаровск обойдутся в 5800 рублей. Рейсы выполняются каждый день. Продажа билетов уже стартовала на сайте авиакомпании, так что можно начинать планировать путешествия.