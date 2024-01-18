Кузнецов рассказал, что построят на месте сносимых аварийных домов

Как сообщает мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов, на месте сносимых аварийных домов в Куйбышевском районе построят новые жилые дома, социальные объекты и школу.
«Поступает много вопросов и о том, что будет построено на месте школы № 9. Данный участок конструктивно не подходит под строительство современной школы, поэтому здесь будет возведён жилой комплекс. На первых этажах планируем разместить социальные объекты, например, центр дополнительного образования, которого очень не хватает в районе», — говорит мэр и добавляет, что новая школа появится в начале ул. Челюскина — строительство хотят начать в мае этого года.
Ещё одна перспективная площадка под застройку находится в Орджоникидзевском районе (улицы Юбилейная, Пушкина, Маркшейдерская). Расселённые дома там снесут в ближайшие два месяца.
Также на прошлой неделе Сергей Кузнецов сообщал о планах отремонтировать набережную и дамбу на левом берегу Новокузнецка. А в ноябре он показывал, как будет выглядеть застройка в Новоильинском районе города.