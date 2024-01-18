Более 34 млн кв. м фасадов жилых домов отремонтировали в Москве за пять лет

«За пять лет в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновлено более 34 млн кв. м фасадов жилых домов во всех округах Москвы. Восстановленные фасады охватывают площадь, равную 212 Луврам, превращая город в настоящий музей под открытым небом», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты обновили как исторические здания, так и обычные типовые дома.
«Ремонт фасада — один из важнейших этапов капитальных работ для любого жилого дома. Он отвечает не только за внешний вид здания, но и за комфорт жителей. Ведь после капитального ремонта фасад становится не просто ярким и красивым, но и энергоэффективным. Сохраняется первозданная историческая эстетика объекта, что крайне важно для уникальных старинных объектов», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее «Известия» сообщили, что в Москве с 2015 года также отремонтировали более 8 тыс. крыш жилых домов.