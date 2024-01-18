Более 34 млн кв. м фасадов жилых домов отремонтировали в Москве за пять лет

«Ремонт фасада — один из важнейших этапов капитальных работ для любого жилого дома. Он отвечает не только за внешний вид здания, но и за комфорт жителей. Ведь после капитального ремонта фасад становится не просто ярким и красивым, но и энергоэффективным. Сохраняется первозданная историческая эстетика объекта, что крайне важно для уникальных старинных объектов», — подчеркнули в пресс-службе.