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Более 34 млн кв. м фасадов жилых домов отремонтировали в Москве за пять лет

В столице за последние пять лет обновили более 34 млн кв. м фасадов жилых домов, сообщила пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.
строитель
Источник: РИА "Новости"

«За пять лет в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда обновлено более 34 млн кв. м фасадов жилых домов во всех округах Москвы. Восстановленные фасады охватывают площадь, равную 212 Луврам, превращая город в настоящий музей под открытым небом», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты обновили как исторические здания, так и обычные типовые дома.

«Ремонт фасада — один из важнейших этапов капитальных работ для любого жилого дома. Он отвечает не только за внешний вид здания, но и за комфорт жителей. Ведь после капитального ремонта фасад становится не просто ярким и красивым, но и энергоэффективным. Сохраняется первозданная историческая эстетика объекта, что крайне важно для уникальных старинных объектов», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее «Известия» сообщили, что в Москве с 2015 года также отремонтировали более 8 тыс. крыш жилых домов.

недвижимость