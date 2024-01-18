Новая электричка начала тестовую обкатку в Приморье

Тест-драйв проходил на дистанции между станциями «Первая Речка» и «Надеждинская». За поведением новенькой электрички внимательно наблюдали наладчики Демиховского машиностроительного завода. Цель их приезда в Приморье — ​проверить ходовые качества поезда и разобраться с неполадками, если таковые возникнут. Испытать поезд можно только дорогой. Обкатку провели машинист Дмитрий Коломеец и помощник машиниста Николай Галаган.