Новая электричка начала тестовую обкатку в Приморье

Во Владивостоке состоялся начальный этап обкатки первой на ДВЖД электрички, полностью укомплектованной деталями российского производства.
Тест-драйв проходил на дистанции между станциями «Первая Речка» и «Надеждинская». За поведением новенькой электрички внимательно наблюдали наладчики Демиховского машиностроительного завода. Цель их приезда в Приморье — проверить ходовые качества поезда и разобраться с неполадками, если таковые возникнут. Испытать поезд можно только дорогой. Обкатку провели машинист Дмитрий Коломеец и помощник машиниста Николай Галаган.
Окончательная оценка работоспособности всех узлов и агрегатов будет дана, когда электропоезд пройдёт ещё один этап испытаний — маршрут на сложном «горном» участке железнодорожного пути в Партизанск.
В ближайшее время новый шестивагонный электропоезд серии ЭП3Д выйдет на пригородные маршруты.