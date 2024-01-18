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Новая электричка начала тестовую обкатку в Приморье

Это первый на ДВЖД электропоезд, укомплектованный только российскими деталями.
Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке состоялся начальный этап обкатки первой на ДВЖД ​электрички, полностью укомплектованной деталями российского производства.

Тест-драйв проходил на дистанции между станциями «Первая Речка» и «Надеждинская». За поведением новенькой электрички внимательно наблюдали наладчики Демиховского машиностроительного завода. Цель их приезда в Приморье — ​проверить ходовые качества поезда и разобраться с неполадками, если таковые возникнут. Испытать поезд можно только дорогой. Обкатку провели машинист Дмитрий Коломеец и помощник машиниста Николай Галаган.

Окончательная оценка работоспособности всех узлов и агрегатов будет дана, когда электропоезд пройдёт ещё один этап испытаний — маршрут на сложном «горном» участке железнодорожного пути в Партизанск.

В ближайшее время новый ​шестивагонный электропоезд серии ЭП3Д ​выйдет на пригородные маршруты.