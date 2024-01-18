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Сильные снегопад и ветер ожидаются сегодня в Беларуси

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные снегопад и ветер ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 46% 764 мм рт. ст.
Птицы
Источник: РИА "Новости"

Сегодня будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине республики — с дождем), ожидается слабая метель. Утром и днем по востоку Беларуси — сильный снег. Местами прогнозируются гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный порывистый, местами, а по востоку страны во многих районах — сильный порывистый.

Температура воздуха днем составит минус 3 — плюс 3 градуса, а по Витебской области — до минус 7.