Сильные снегопад и ветер ожидаются сегодня в Беларуси

Сегодня будет облачно. На большей части территории страны выпадут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине республики — с дождем), ожидается слабая метель. Утром и днем по востоку Беларуси — сильный снег. Местами прогнозируются гололед, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный, днем с переходом на северо-западный порывистый, местами, а по востоку страны во многих районах — сильный порывистый.