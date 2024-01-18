Центр госуслуг района Лианозово переедет в новый офис на Абрамцевской улице

Началось приспособление помещений для центра госуслуг «Мои документы» района Лианозово, который откроется по новому адресу: улица Абрамцевская, дом 9а. Офис будет соответствовать требованиям единого стандарта комфорта. Его площадь составит более 2700 квадратных метров.
«В ходе работ в офисе сделаем новые перегородки, это позволит более рационально обустроить рабочие кабинеты и создать комфортные условия для посетителей. Для посетителей появятся зоны ожидания с электронными табло, где можно подождать приглашения к специалисту. Также обустроим зоны для оказания электронных услуг, установки терминалов оплаты и копирования», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Алексей Васютин.
На первом этаже обустроят просторные и светлые административные кабинеты для сотрудников центра, а также помещение для неторжественной регистрации брака. Здесь же появится современный диагностический комплекс, место для обмена книгами, детская игровая зона и комната матери и ребенка. Для приема населения организуют окна, в том числе расширенные для маломобильных граждан.
«На втором этаже офиса “Мои документы” будет работать отдел по вопросам миграции, для сотрудников которого обустроим отдельные рабочие кабинеты, предусмотрены также зоны ожидания и приема, архив, а на первом этаже оборудуем кабинет биометрии. Комнату для отдыха и приема пищи, раздевалку и необходимые технические помещения сделаем на третьем этаже. В подвале обустроим склад и архивы для центра госуслуг и отдела по вопросам миграции», — добавил Алексей Васютин.
В центре также создадут комфортные условия для маломобильных посетителей: сделают специальные уборные с кнопкой вызова экстренной помощи, установят тактильные индикаторы для незрячих и слабовидящих.
Помещения оснастят современными системами электроснабжения, центрального отопления, вентиляции, водоотведения и водоснабжения, оборудуют пожарной и охранной сигнализациями, системой оповещения и управления эвакуацией, а также системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом. Они обеспечат безопасность, упростят эксплуатацию и обслуживание здания. Кроме того, специалисты полностью заменят панорамное остекление фасада.
Центры госуслуг «Мои документы» предоставляют более 280 услуг, 99 процентов из которых заявитель может получить без привязки к месту регистрации. Районные центры работают по удобному графику без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.