Центр госуслуг района Лианозово переедет в новый офис на Абрамцевской улице

«На втором этаже офиса “Мои документы” будет работать отдел по вопросам миграции, для сотрудников которого обустроим отдельные рабочие кабинеты, предусмотрены также зоны ожидания и приема, архив, а на первом этаже оборудуем кабинет биометрии. Комнату для отдыха и приема пищи, раздевалку и необходимые технические помещения сделаем на третьем этаже. В подвале обустроим склад и архивы для центра госуслуг и отдела по вопросам миграции», — добавил Алексей Васютин.