На грунтовые дороги Русского острова вывели тяжелую технику

Основные же работы по приведению в порядок грунтовых проездов после зимы стартуют с наступлением постоянных положительных температур, отмечает пресс-служба мэрии. Проезды на островных территориях и материковой части будут отсыпать и грейдировать, чистить кюветы и нарезать новые, а также проводить другие необходимые работы.