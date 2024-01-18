На грунтовые дороги Русского острова вывели тяжелую технику

«Погода позволила нам провести работы по грейдирование. Сразу ведем и грейдирование, и отсыпку дресвой на тех участках, где это необходимо. Эта работа будет продолжена», — прокомментировали дорожники.
Основные же работы по приведению в порядок грунтовых проездов после зимы стартуют с наступлением постоянных положительных температур, отмечает пресс-служба мэрии. Проезды на островных территориях и материковой части будут отсыпать и грейдировать, чистить кюветы и нарезать новые, а также проводить другие необходимые работы.
Весной дорожники начнут и ремонт асфальтированных дорог. Традиционно он стартует с локального восстановления, когда дорожные службы устраняют образовавшиеся неровности и ямы. В планах также комплексный дорожный ремонт на ряде улиц дальневосточной столицы, реконструкция и строительство новых дорог и развязок.