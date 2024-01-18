Топ-5 главных новостей в Молдове 18 января

1. Нас ждет третий день гололеда в Молдове: Синоптики обещают один большой каток и даже снег.
2. Власти Молдовы сознательно рвут торгово-экономические связи с Россией: Для Кишинева проживающие в РФ молдаване — это диаспора второго сорта.
3. На Украине и в Румынии бушует смертельный вирус: Доберётся ли корь до Молдовы, и стоит ли нам готовится к вспышке этой болезни — комментарий врача.
4. Обозвала граждан Молдовы бескультурными: Министр здравоохранения республики тоже входит в число людей с «генетически изменённым коллективным менталитетом».
5. В Молдове Кодекс о выборах снова изменят: власть подумала и решила, что нужно «откатить» назад.