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Топ-5 главных новостей в Молдове 18 января

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро четверга, 18 января 2024 года.
Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 42% 764 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

1. Нас ждет третий день гололеда в Молдове: Синоптики обещают один большой каток и даже снег.

2. Власти Молдовы сознательно рвут торгово-экономические связи с Россией: Для Кишинева проживающие в РФ молдаване — это диаспора второго сорта.

3. На Украине и в Румынии бушует смертельный вирус: Доберётся ли корь до Молдовы, и стоит ли нам готовится к вспышке этой болезни — комментарий врача.

4. Обозвала граждан Молдовы бескультурными: Министр здравоохранения республики тоже входит в число людей с «генетически изменённым коллективным менталитетом».

5. В Молдове Кодекс о выборах снова изменят: власть подумала и решила, что нужно «откатить» назад.

здоровье
экономика