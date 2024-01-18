В Приморье рассказали, как называли детей в 2023 году

Как отмечает пресс-служба ведомства, в Приморском крае самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в прошлом году стали Александр — такое имя получили 334 ребенка, Артем — 327, Михаил — 307, Матвей — 282 и Максим — 272.
Самые популярные имена у девочек — София, так называли представительниц прекрасного пола 357 раз, Ева — 275, Виктория — 246, Варвара — 234 и Анна — 213.
Самыми редкими для мальчиков стали имена: Авдей, Гор, Дан, Дарий, Зевс, Емельян, Кир, Северин, Тихомир, Харитон. Девочек реже всего называли Агафья, Ассоль, Верея, Династия, Жанна, Забава, Любава, Миломира, Наталина, Эллада.