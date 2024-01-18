В Приморье рассказали, как называли детей в 2023 году

Как отмечает пресс-служба ведомства, в Приморском крае самыми популярными именами для новорожденных мальчиков в прошлом году стали Александр — такое имя получили 334 ребенка, Артем — 327, Михаил — 307, Матвей — 282 и Максим — 272.