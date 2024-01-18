Червивыми макаронами накормили школьников под Хабаровском

В селе под Хабаровском школьников накормили червивыми макаронами и йогуртом с тараканом. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта в соцсети ВКонтакте.
Инцидент произошёл 17 января в школе № 2 села Некрасовка. Учащимся подали на обед макароны-рожки — в одной из порций находился червь. Днём ранее в меню был йогурт, в котором плавали останки насекомого — предположительно, таракана. Родители школьников возмутились произошедшим и подали жалобу общественникам.
«Мы направили обращение директору учреждения и в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку качества питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм в данной школе», — рассказали в ОНФ.
По факту случившегося прокуратура Хабаровского района запустила проверку. Надзорному ведомству предстоит оценить деятельность должностных лиц школы. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.