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Червивыми макаронами накормили школьников под Хабаровском

Днём ранее учащимся дали йогурт, в котором плавали останки насекомого, похожего на таракана.
макароны
Источник: Соцсети

В селе под Хабаровском школьников накормили червивыми макаронами и йогуртом с тараканом. Об этом сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта в соцсети ВКонтакте.

Инцидент произошёл 17 января в школе № 2 села Некрасовка. Учащимся подали на обед макароны-рожки — в одной из порций находился червь. Днём ранее в меню был йогурт, в котором плавали останки насекомого — предположительно, таракана. Родители школьников возмутились произошедшим и подали жалобу общественникам.

«Мы направили обращение директору учреждения и в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку качества питания и соблюдения санитарно-гигиенических норм в данной школе», — рассказали в ОНФ.

По факту случившегося прокуратура Хабаровского района запустила проверку. Надзорному ведомству предстоит оценить деятельность должностных лиц школы. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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