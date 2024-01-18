Червивыми макаронами накормили школьников под Хабаровском

Инцидент произошёл 17 января в школе № 2 села Некрасовка. Учащимся подали на обед макароны-рожки — в одной из порций находился червь. Днём ранее в меню был йогурт, в котором плавали останки насекомого — предположительно, таракана. Родители школьников возмутились произошедшим и подали жалобу общественникам.