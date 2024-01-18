В Иркутской области проиндексировали отдельные меры соцподдержки

В Приангарье с 2023 года предусмотрен единый порядок индексации социальных выплат, установленных законами региона. Выплаты будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года на индекс роста потребительских цен, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. В их число входят ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам (предпенсионерам); ветеранам труда федерального значения; ветеранам труда Иркутской области; гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны; реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; пособие на ребенка; ежемесячная выплата социального пособия; вознаграждение, причитающееся приемным родителям; государственная социальная помощь; единовременная выплата семьям при рождении первого ребенка; единовременная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет.