В Иркутской области проиндексировали отдельные меры соцподдержки

"Изменения в сторону увеличения выплат коснулись ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении, усыновлении третьего или последующих детей. Размер этой выплаты составляет для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера Иркутской области и местностях, приравненных к ним, 19 321 рубль, проживающих в иных местностях Иркутской области — 14 856 рублей.
До таких же размеров изменилась величина ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством. Увеличен размер выплат гражданам, заключившим социальный контракт по направлениям: поиск работы и выход из трудной жизненной ситуации. Проиндексированы пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности государственной гражданской службы Иркутской области. Изменился размер ежемесячной денежной выплаты гражданам, находящимся на гемодиализе, в этом году он составляет 16 380 рублей", — рассказал министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
В Приангарье с 2023 года предусмотрен единый порядок индексации социальных выплат, установленных законами региона. Выплаты будут проиндексированы с 1 апреля 2024 года на индекс роста потребительских цен, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области. В их число входят ежемесячная денежная выплата неработающим пенсионерам (предпенсионерам); ветеранам труда федерального значения; ветеранам труда Иркутской области; гражданам, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны; реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение; пособие на ребенка; ежемесячная выплата социального пособия; вознаграждение, причитающееся приемным родителям; государственная социальная помощь; единовременная выплата семьям при рождении первого ребенка; единовременная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 90, 95, 100 и более лет.
По данным министерства социального развития, опеки и попечительства, общее количество получателей мер социальной поддержки в Иркутской области составляет почти 700 тысяч человек.