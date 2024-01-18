В Октябрьском районе Красноярска снесли более 300 незаконных времянок

В Октябрьском районе Красноярска с начала 2023 года снесли 306 незаконных времянок. Об этом сообщает администрация города.
Эти строения были установлены незаконно. Под снос попали гаражи, ларьки и разные хозяйственные постройки, из которых 81 сооружение снесли принудительно, а 255 объектов владельцы убрали сами.
Времянки ликвидировали на Ладо Кецховели, Гусарова, Вильского и Копылова. На эти цели было потрачено более 1,2 млн рублей из бюджета города.
В этом году администрация Красноярка планирует демонтировать ещё около 120 незаконных объектов.