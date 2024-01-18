Досаев объяснил, почему в Алматы расходятся швы на мостах

"По мостовым сооружениям, где установлены деформационные швы: если мы возьмем проспект Рыскулова, то у нас остался один мост, где нужно установить шов. На этот год заложено в плане. Но задача деформационного шва такая: зимой бетон в сжатом состоянии находится, поэтому шов раскрывается, а потом обратно приходит в свое состояние.