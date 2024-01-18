Ремонт Дома офицеров в Иркутске начнется в этом году

Ремонт Дома офицеров планируется провести в два этапа. Первый — это ремонт кровли и фасада, второй этап включает внутреннюю отделку помещений и ремонт инженерной системы. К 9 мая 2024 года Губернатор поручил завершить ремонтные работы на кровле, летом — приступить к ремонту фасада. Все работы первого этапа оцениваются в 62 миллиона рублей, окончательная стоимость будет известна после получения документации с экспертизы, уточняет пресс-служба главы региона. Проектно-сметная документация на ремонт кровли и фасада разработана и находится на экспертизе. ПСД по второму этапу будет сделана к началу февраля текущего года. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
Дом офицеров планируют полностью отремонтировать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году. Как рассказал вице-мэр Иркутска Андрей Южаков, прилегающая к Дому офицеров территория будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Губернатор уделяет особое внимание Дому офицеров, мы благодарны, что он посетил его. Сейчас определяем, как организовать работу внутри здания, какие некоммерческие организации расположатся здесь. Основная идея — открыть в этом месте Центр патриотического воспитания. Например, уже запланировали после ремонта расширить существующий “Музей Боевой Славы”, посвященный Великой Отечественной войне», — рассказала заместитель министра по молодежной политике региона Ирина Авдеева.
Сейчас в Доме офицеров размещаются два подведомственных министерству по молодежной политике учреждения. Это ОГБУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» и ОГКУ «Молодежный кадровый центр». Также в здании работают восемь некоммерческих организаций. В начале мая глава региона вновь посетит Дом офицеров, чтобы проверить, как идет ремонт здания.