Ремонт Дома офицеров в Иркутске начнется в этом году

Ремонт Дома офицеров планируется провести в два этапа. Первый — это ремонт кровли и фасада, второй этап включает внутреннюю отделку помещений и ремонт инженерной системы. К 9 мая 2024 года Губернатор поручил завершить ремонтные работы на кровле, летом — приступить к ремонту фасада. Все работы первого этапа оцениваются в 62 миллиона рублей, окончательная стоимость будет известна после получения документации с экспертизы, уточняет пресс-служба главы региона. Проектно-сметная документация на ремонт кровли и фасада разработана и находится на экспертизе. ПСД по второму этапу будет сделана к началу февраля текущего года. Об этом сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.