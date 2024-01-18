В Ростовской области начала работу группа экспертов по снижению нагрузки на учителей

«Экспертное сообщество прорабатывает меры, которые позволят педагогическим работникам выполнять свои обязанности строго в соответствии с должностными регламентами. Анализируется, какие запросы поступают в школы, какие документы в школьной отчетности являются избыточными и от них можно отказаться. Стремимся, чтобы у наших учителей для заполнения остался только необходимый перечень документов, напрямую связанный с ведением образовательного процесса», — говорит первый замгубернатора донского региона Игорь Гуськов.
В состав группы включены представители минобразования, минспорта, департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений, профсоюзных организаций, регионального института образования.
Донские эксперты выработали план своей деятельности для достижения результата.
«С 1 сентября 2022 года изменились нормы, регулирующие объем документарной нагрузки на учителей. Эта информация доведена до глав муниципалитетов, чтобы на местах организовать работу по снижению отчетности учителей», — добавили в правительстве региона.