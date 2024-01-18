Крещенье в Приангарье будет умеренно-морозным

В Иркутской области на Крещение ожидается умеренно морозная погода. Об этом во время пресс-конференции рассказала замначальника Иркутского гидрометцентра Наталья Домбровская.
Напомним, один из главных православных праздников в России отмечается 19 января. Традиционно он сопровождается трескучими морозами, что неудивительно, ведь январь — самый холодный месяц зимы.
Сообщение главного иркутского метеоролога не стало неожиданностью, ведь ранее синоптики уже предупреждали, что в преддверии праздника —
По словам Домбровской, по области ожидается небольшой снег.
В северо-западных и Усть-Кутском, Киренском районах:
умеренный снег, порывы ветра до 2−7 метров в секунду; температура ночью опустится до минус 27 — 32 градусов, кое-где даже до 42 мороза; в западных и северо-западных районах будет облачно, до минус 25 градусов; днем — минус 15 — 20 градусов, местами — до 30 ниже нуля.
На севере Катанского района ночью ожидается до минус 46 градусов, днём потеплеет до минус 38.
«За последние сто лет в Иркутске на Крещение фиксировался, в основном, именно такой температурный фон. А самое холодное Крещение было в 1915 году — тогда 19 января было ниже 50 градусов. Интересно отметить, что в прошлом столетии, в 20 веке, морозное Крещение наблюдалось намного чаще, чем в нынешнем столетии. Можно сказать, что сейчас в среднем каждый второй год тёплый на Крещение», — сказала метеоролог, напомнив, что самое тёплое Крещение случилось в 2015 году: тогда в Иркутске днём было всего минус 4,6 градуса.