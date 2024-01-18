Крещенье в Приангарье будет умеренно-морозным

«За последние сто лет в Иркутске на Крещение фиксировался, в основном, именно такой температурный фон. А самое холодное Крещение было в 1915 году — тогда 19 января было ниже 50 градусов. Интересно отметить, что в прошлом столетии, в 20 веке, морозное Крещение наблюдалось намного чаще, чем в нынешнем столетии. Можно сказать, что сейчас в среднем каждый второй год тёплый на Крещение», — сказала метеоролог, напомнив, что самое тёплое Крещение случилось в 2015 году: тогда в Иркутске днём было всего минус 4,6 градуса.