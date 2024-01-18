«Абсолютно киношный объект». Общественность Узбекистана продолжает бороться против сноса уникального здания в Янгиабаде

Вторую неделю в соцсетях бурно обсуждается этот очередной вопиющий случай, когда под снос попадает уникальный архитектурный объект, относящийся к истории советской эпохи. Музыкальная школа расположена в центре поселка Янгиабад — городке шахтеров, добывающих уран, который возник в 1940—1950-х годах в рамках атомной программы СССР.
До наших дней городок дожил в первоначальном виде, это идеальный туристический объект с невероятной харизмой, своего рода «машина времени», и при правильной организации на туризме здесь можно заработать больше, чем на любом другом объекте.
«Музыкальная школа 1950-х годов — крепкое здание, абсолютно киношный объект. Совсем недавно, в 2021 году, жители и туристы скидывались на реставрацию памятника Чайковскому, и реставратор Владимир Артемьев восстанавливал пальцы великому композитору», — рассказывает экскурсовод и краевед Рустам Хусанов.
По словам жителей, в этом здании горожане собирались открыть Центр развития города и музей, превратив его в туристическую дестинацию. А теперь на его месте хотят построить гостиницу.
«Из школы имени Чайковского уже начали вывозить КАМАЗами мебель, оригинальные двери, пролеты… Это здание — интереснейшая турлокация Янгиабада, оно было занесено в реестр объектов культурного наследия, но по непонятным причинам его убрали из списка и передали в частные руки», — пишет гид из Янгиабада Алена Алекс.
В ответ на публикацию общественного деятеля Ислама Капарзо пресс-служба Министерства культуры ответила:
«Сообщаем Вам, что … это здание, которое заявлено как “музыкальная школа”, не находится на балансе Управления культуры города Ангрена сегодня. Это здание, ранее принадлежавшее Управлению народного образования города Ангрена, долгие годы пустовало и не использовалось, поэтому 23 февраля 2015 года оно было передано на баланс хокимията».
Блогеру также сообщили, что министерство не располагает информацией о том, включено ли это здание в национальный список недвижимого имущества объектов материального культурного наследия, утвержденный постановлением Кабинета Министров.
В свою очередь в Комитете по туризму при Минэкологии проинформировали, что ситуация со сносом здания к ним не имеет отношения.
Корреспондент Podrobno.uz пытался связаться с начальником управления культурного наследия Ташкентской области Алибеком Расуловым, но ни один из трех телефонов, указанных на сайте для контакта, не отвечает.
Это место — точка туристического притяжения. Идеальная фотозона, на которой побывали все, кто едет в Янгиабад или на знаменитую турбазу, носящую имя городка. Только здесь можно было испытать неповторимый восторг от бюста Чайковского и красивейшего здания в окружении гор Кураминского хребта.