«Абсолютно киношный объект». Общественность Узбекистана продолжает бороться против сноса уникального здания в Янгиабаде

Это место — точка туристического притяжения. Идеальная фотозона, на которой побывали все, кто едет в Янгиабад или на знаменитую турбазу, носящую имя городка. Только здесь можно было испытать неповторимый восторг от бюста Чайковского и красивейшего здания в окружении гор Кураминского хребта.