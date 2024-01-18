Полицейские нагрянут в храмы Екатеринбурга

По оценкам полиции, в мероприятиях будет участвовать около 15 тысяч горожан. «Все 12 купелей в городе обследованы сотрудниками полиции, спасателями и медиками», — добавили в УМВД. Помогать полицейским будут росгвардейцы, сотрудники частных охранных предприятий, ГИБДД и представители дружин.