«Говорящего» красного коня с выставки «Россия» установят в центре Ростова

Красного коня, который находится на стенде Ростовской области на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ собираются установить в центре Ростова-на-Дону. Об этом рассказал министр экономического развития региона Максим Папушенко.
Он «говорящий», искусственный интеллект для него писали молодые инноваторы под руководством опытной компании. Для отбора кандидатов мы проводили конкурс совместно с агентством инноваций и агентством по туризму и деловым коммуникациям. В результате чего вручили сертификат талантливым молодым программистам за написание алгоритмов.
Он уверен, что такие разработки дают толчок для развития IT-технологий в регионе. На выставке, чтобы начать диалог с конём, нужно сначала сказать «привет, конь». После этого он может рассказать факты о донском регионе и отвечать на простые вопросы.
Будущее местоположение красного коня пока не уточняется.