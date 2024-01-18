В Волгограде потребовали снять главу района за лед на тротуарах

Жители не только Центрального, но и остальных районов города стараются без надобности не выходить из домов, так как тротуары превратились в каток из-за погоды. Власти сообщили, что спецслужбы вышли на обработку дорог и тротуаров еще рано утром 17 января. Но сутки спустя никто не видит результатов их работы. Собственники магазинов и других учреждений сами посыпают улицы солью.