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В Волгограде потребовали снять главу района за лед на тротуарах

ВОЛГОГРАД, 18 января, ФедералПресс. Жители Волгограда возмутились бездействию властей по поводу гололеда на улицах: требуют снять ответственных чиновников, так как тротуары никто не посыпает.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Администрацию нужно судить за убийственное содержание улиц. Главу Центрального района [Валерию] Кроман уволить с позором», — заявил местный общественник Сергей Островский.

Жители не только Центрального, но и остальных районов города стараются без надобности не выходить из домов, так как тротуары превратились в каток из-за погоды. Власти сообщили, что спецслужбы вышли на обработку дорог и тротуаров еще рано утром 17 января. Но сутки спустя никто не видит результатов их работы. Собственники магазинов и других учреждений сами посыпают улицы солью.

19—20 января ситуация может стать еще хуже. Синоптики обещают, что днем в городе-герое продолжится дождь со снегом, а ночью ожидается понижение температуры.

Ранее сообщалось, что в Ростове с полок пропала соль, так как жители посыпают ей улицы.