Стало известно, на каких улицах Омска сегодня будут работать дорожники

Омские дорожники рассказали о планах работы на сегодня, 18 января.
Так, сегодня днем снег будет вывозить со следующих улиц и мостов:
— путепровод на улице Торговой;
— проспект Комарова (Лукашевича — Перелета);
— Камерный переулок;
— Химиков (проспект Мира — проспект Королева);
— Любинский проспект;
— Юбилейный мост;
— Омская (остановка транспорта «Куйбышева» — Богдана Хмельницкого);
— Магистральная (19-го Партсъезда — Химиков).
Снимать на образовавшуюся наледь планируют на улицах: 1-я Полевая, Сейфуллина, Санина, Перова, проезды в 11 микрорайоне, Путилова, Ватутина, Перелета, 6-я и 7-я Линии, Ипподромная, Комбинатская, Доковская, Губкина, 50 лет Профсоюзов, дорога на поселок Омский, Завертяева, 6-ой Донецкий переулок, Краснознаменная, пос. Загородный, Магистральный (19 Партсъезда — Химиков).
Как утверждают в мэрии, сегодня ночью дорожники провели работы на дублере Лукашевича, проспекте Космическом, улице Масленникова, проспекте Мира, улице Таубе, улице 12 Декабря, улице Орджоникидзе, Ленинградской площади, улице Лобкова, улице Ленина, улице Магистральной, улице Химиков и ряде других.
Напомним, накануне мэр Сергей Шелест вернулся из командировки и лично провел, как продвигается уборка снега в городе на примере Левобережья.