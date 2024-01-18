Стало известно, на каких улицах Омска сегодня будут работать дорожники

Как утверждают в мэрии, сегодня ночью дорожники провели работы на дублере Лукашевича, проспекте Космическом, улице Масленникова, проспекте Мира, улице Таубе, улице 12 Декабря, улице Орджоникидзе, Ленинградской площади, улице Лобкова, улице Ленина, улице Магистральной, улице Химиков и ряде других.