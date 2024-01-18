Суд завершил банкротство умершего экс-депутата Пермской гордумы

Сам господин Титов, который был владельцем дорожного подрядчика «Пермская ДПМК», скончался в феврале 2022 года.



Как следует из судебного акта, Сергей Титов был признан банкротом в марте 2017 года. Его задолженность перед кредиторами третьей очереди составила более 168,485 млн руб. В рамках реализации имущества финансовый управляющий должника продал за 150 тыс. руб. его Nissan Patrol 1994 года выпуска, BMW 750i 2011 года за 315 тыс. руб. и долю в нежилом здании за 1,633 млн руб. Кроме того, по цене от 1,1 до 1,5 тыс. руб. были проданы доли бывшего депутата в ООО «Яхт-клуб “Вороновка”», ООО «Пермская ДПМК АБЗ» и ООО «Пермская ДПМК УК». В общей сложности перед кредиторами были погашены долги на 1,7 млн руб.



В ходе рассмотрения вопроса о завершении процедуры реализации имущества основные кредиторы либо не возражали против этого решения, либо не высказали позицию. Своим решением суд не только принял решение о завершении процедуры, но и освободил наследника должника от дальнейшего исполнения требований кредиторов.