На Пермский край с 19 по 21 января обрушатся обильные снегопады

«Вечером в пятницу температура воздуха будет держаться около −10 градусов и будет сопровождаться метелью и снежными заносами с порывами ветра до 18 м/с. А в следующие два дня не будет сильного ветра и потеплеет до −3… −8 градусов», — рассказали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.