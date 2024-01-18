На Пермский край с 19 по 21 января обрушатся обильные снегопады

Снегопады ожидаются в Пермском крае с середины дня 19 января до вечера 21 января, сообщает ГИС-центр ПГНИУ.
Особенно обильные осадки выпадут на юго-западе Пермского края и в районе Губахи, где выпадет более половины месячной нормы осадков (30−35 мм). В Перми может выпасть от 18 до 32 мм осадков.
«Вечером в пятницу температура воздуха будет держаться около −10 градусов и будет сопровождаться метелью и снежными заносами с порывами ветра до 18 м/с. А в следующие два дня не будет сильного ветра и потеплеет до −3… −8 градусов», — рассказали метеорологи ГИС-центра ПГНИУ.
В итоге существенно увеличатся запасы снега в крае. Так, высота снежного покрова в Перми после обильных снегопадов может превысить 50 см (сейчас этот показатель 37 см).