Электроэнергию частично отключили по Плишкинскому тракту в Иркутске для устранения технологического нарушения в сети. Бригада Восточных электрических сетей направлена на место случившегося. Об этом пишет ИА IrkutsMedia со ссылкой на тг-канал «СВЕТ38» (18+).