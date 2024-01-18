Электроэнергию частично отключили по Плишкинскому тракту в Иркутске для устранения технологического нарушения в сети. Бригада Восточных электрических сетей направлена на место случившегося. Об этом пишет ИА IrkutsMedia со ссылкой на тг-канал «СВЕТ38» (18+).
Под отключение попала часть домов в поселке Плишкино на улицах 3-го Июля, Вишневая, Земляничная, Лесная, Тупик, Первомайская, Подгорная, Совхозная, Виноградная, Гвардейская, Зеленая, Клубничная, Летняя, Надежды, Озерная, Павла Горбунова, Первомайская, Солнечная, Центральная, Школьная, Юбилейная, а также часть домов в ДНТ «Будь Здоров».
Ориентировочное время восстановления электроснабжения — 20.00.