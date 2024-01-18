ЦОДД призвал москвичей пользоваться городским транспортом из-за снегопада

«ЦОДД: в городе местами идет снег — рекомендуем сегодня воспользоваться городским транспортом. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидается ухудшение погоды: сильный ветер и снег, который будет идти до завтрашнего вечера», — говорится в сообщении.
Водителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
«Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.