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ЦОДД призвал москвичей пользоваться городским транспортом из-за снегопада

Москвичам следует пользоваться общественным транспортом из-за снегопада, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Снег
Источник: Агентство «Москва»

«ЦОДД: в городе местами идет снег — рекомендуем сегодня воспользоваться городским транспортом. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидается ухудшение погоды: сильный ветер и снег, который будет идти до завтрашнего вечера», — говорится в сообщении.

Водителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

«Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад», — подчеркнули в ведомстве и добавили, что за обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.