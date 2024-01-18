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Синоптики огорошили сообщением о потеплении в Краснодаре

В Краснодаре 19 января воздух прогреется до 16 градусов.
Сейчас в Ричмонде: -5° 3 м/с 58% 764 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

Крещенские морозы Краснодарскому краю и не светят, наоборот, синоптики огорошили сообщениями о резком потеплении. За сутки в регионе столбики на термометрах поднимутся на 6 градусов.

«Управление погодой на территории Кубани перейдет к теплому сектору очередного циклона, выходящего на северо-запад Европейской России. Облаков в небе станет больше, повысится температура, а вот до осадков дело пока не дойдет», — сообщил ведущий специалист «Фобос» Михаил Леус.

Воздух 18 января прогреется до 10 градусов. А вот 19 января в регионе потеплеет до 16 градусов.