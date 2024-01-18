С января кузбасские семьи начали получать повышенное единое пособие

Повышенный размер пособия большинство семей начнёт получать с 3 февраля, но так как этот день — выходной, деньги должны будут прийти раньше. На банковские карты будет перечислена выплата за январь, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля. Семьям, впервые обратившимся за получением единого пособия в январе 2024 года, выплатят деньги уже в январе.