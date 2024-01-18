С января кузбасские семьи начали получать повышенное единое пособие

Социальный фонд в январе повысил кузбасским семьям размер единого пособия. Для детей он теперь составляет от 6 922 до 13 844 рублей в месяц, для беременных женщин — от 7 664 до 15 328 рублей в месяц. Это связано с увеличением прожиточного минимума.
Размер единого пособия рассчитывается из регионального прожиточного минимума. Для трудоспособного населения в Кузбассе он составляет 15 328 рублей, на детей — 13 844 рубля.
Повышенный размер пособия большинство семей начнёт получать с 3 февраля, но так как этот день — выходной, деньги должны будут прийти раньше. На банковские карты будет перечислена выплата за январь, почта будет разносить деньги с начала месяца до 25 февраля. Семьям, впервые обратившимся за получением единого пособия в январе 2024 года, выплатят деньги уже в январе.
Специалисты напоминают, что право семьи на выплату единого пособия не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи рассчитывается на день обращения и затем устанавливается на следующие 12 месяцев.