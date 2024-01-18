Отец Дани Милохина подал встречный иск к мэрии Анапы по земельному спору. Об этом мужчина рассказал РИА Новости.
Дмитрий Тюленев хочет узаконить право владения земельным участком. По словам приемного отца знаменитости, на прошлом заседания судья не приняла встречный иск.
«Нам пришлось подать иск другому судье. Чтобы доказать, что это не самовольный захват муниципальной земли», — сказал Тюленев.
Судебное заседание состоится 9 февраля.
Ранее сообщалось, что дома приемной семьи Милохина в Анапе могут признать опасными для детей. Как утверждает приемный отец тиктокера Дмитрий Тюленев, анапская администрация заявила в иске, что здания находятся в водоохранной зоне.