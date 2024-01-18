Запасаемся свечами для обогрева и освещения: В Кишиневе опять отключат электричество — кому придется сидеть без света, публикуем адреса

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщает о запланированных отключениях электричества в Кишиневе 18 января 2024.
Без света окажутся жильцы домов по следующим адресам:
Ботаника.
ул. Мунчешть, 799 — с 09:00 до 16:00.
Центр.
ул. А. Щусева, 4−32, 5, 11, 23−35, Армянская, 24, Букурешть, 13−49, 14−52, 999, Болгарская, 27−31, 32−48, Тигина, 12−31, 9999, В. Александри, 56 — с 13:00 до 17:00.
ул. М. Микэ, 11−68, M. Ломоносова, 65, Мунчешть, 808, Н. Тестемицану, 11, 24−28, Вл. Короленко, 12 — с 09:00 до 13:00.
Отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы.
За дополнительной информацией можно обращаться в службу поддержки клиентов по телефону: 022−43−11−11.